Looopings veilt pinpakket voor het goede doel: uitverkochte en exclusieve souvenirs

Looopings draagt een steentje bij aan de Troy Coaster Challenge in Toverland. Komend weekend vindt in het Limburgse attractiepark een 24 uur durende achtbaanmarathon plaats, waarmee geld wordt opgehaald voor een goed doel. Er is ook een veiling aan gekoppeld. Looopings stelt verschillende bijzondere items beschikbaar.

Op de veilingwebsite kan vanaf nu geboden worden op een Looopings-souvenirpakket met zes pins en andere exclusieve producten. Zo bevat het pakket een gloednieuwe Pretparkgekkie-pin, inclusief het Looopings-embleem. De stevige pin, voorzien van twee vlindersluitingen, is momenteel nog nergens anders verkrijgbaar.

Ook een nooit eerder uitgebrachte Looopings-magneet maakt deel uit van het veilingitem. We voegen eveneens de Looopings Podcast-pin toe. Verder zijn er drie pins die in de webshop volledig uitverkocht zijn. Eén daarvan toont een speciaal jubileumlogo, ontwikkeld toen Looopings 12,5 jaar bestond.



Laatste mogelijkheid

Een andere zeer gelimiteerde, zilverkleurige Looopings-pin had een oplage van slechts honderd stuks. Daarvan zijn in 2022 twintig exemplaren verkocht. De rest werd weggegeven als relatiegeschenk. De Toverland-veiling is de enige en laatste mogelijkheid om de pin via een officieel kanaal te bemachtigen.



Bieden kan tot vrijdag 23 mei om 11.00 uur. De opbrengsten van de veiling en de Troy Coaster Challenge komen ten goede aan Stichting Jade. Het goede doel verzorgt verblijven in een vakantiehuisje voor gezinnen met kinderen onder behandeling van kinderkanker. De stichting werd vernoemd naar de ongeneeslijk zieke Jade Kops (18).