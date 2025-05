PortAventura World

Levensgevaarlijk: kind zwemt in waterbak van attractie PortAventura

Een jongen heeft voor een levensgevaarlijke situatie gezorgd in het Spaanse pretpark PortAventura. Dat is te zien in een filmpje van een Nederlandse bezoeker. Het kind sprong in de waterbak van de attractie Magic Fish, een carrousel met uitzwenkende gondels in een vijver.

Vincent Bouritius, bekend van zijn YouTube-kanaal DavincstyleGames, zag het gebeuren en publiceerde er beelden van op Instagram. Hij was stomverbaasd, vertelt hij aan Looopings. "Het was echt bizar. De jongen luisterde ook niet toen zijn moeder riep dat hij uit het water moest komen."

Daarom sprong de moeder uiteindelijk zelf ook in het water, zag Bouritius. De attractie was tijdens het incident niet in bedrijf. Als het kind geraakt was door de draaiende constructie, was het nog maar de vraag geweest of hij het had kunnen navertellen.



Plopsaland

Magic Fish is een jetskimolen van de Duitse fabrikanten Zierer en Inno-Heege. Er geldt een minimumlengte van 1.20 meter. Het attractietype is gelijk aan de Waverider in Speelland Beekse Bergen en de Mega Mindy Jetski in Plopsaland De Panne. Bezoekers kunnen hun gondel over het water laten scheren door een stuur te bedienen.