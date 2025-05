Bobbejaanland

Bijzondere klus: karretje van Bobbejaanland-achtbaan Revolution op ware grootte nagemaakt

Een pretparkfan heeft het voor elkaar gekregen om een achtbaankarretje in huis te halen. Iemand is zo gek op de overdekte rollercoaster Revolution in Bobbejaanland dat hij een meubel- en decorbouwer de opdracht gaf om een stoel te maken in de vorm van een Revolution-wagentje.

Het gaat om de firma Bedenk, die vorig jaar nog betrokken was bij het produceren van tweehonderd Revolution-miniaturen afkomstig uit de 3D-printer. Het creëren van een kar op ware grootte was "een zeer complexe opgave", vertelt de meubelmaker aan Looopings. Hij was er enkele maanden mee bezig.

Om ervoor te zorgen dat het eindresultaat zo veel mogelijk op het origineel zou lijken, kreeg de bouwer van Bobbejaanland de kans om een echt karretje ter plaatse op te meten en tot in detail vast te leggen. Een kort YouTube-filmpje toont in vogelvlucht hoe de creatie tot stand is gekomen.



Soundtrack

De Revolution in Bobbejaanland, geopend in 1989, heeft een cultstatus onder fans, mede dankzij de bijzondere effecten, de iconische soundtrack en de gigantisch lange achtbaantrein - de langste ter wereld. Vorig jaar investeerde men 1 miljoen euro in verschillende vernieuwingen, waaronder nieuwe muziek in het station en de wachtrij.