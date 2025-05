Efteling

Op deze dagen wordt Te Land, Ter Zee En In De Lucht opgenomen in de Efteling

In de Efteling wordt het decor van Te Land, Ter Zee En In De Lucht binnenkort weer opgebouwd. Na een succesvol zomerseizoen in 2024 en een nieuwjaarsspecial keert de populaire tv-show van RTL 4 en EndemolShine terug naar het Kaatsheuvelse attractiepark. De werkzaamheden starten op maandag 26 mei.

In de Aquanura-vijver, tegenwoordig het Meer van Fantasie, verschijnt opnieuw een toren met een schans en een baan op het water. Efteling-bezoekers kunnen plaatsnemen langs de kade om het spektakel te volgen. Producent EndemolShine wil echter niet dat er beelden van de kandidaten gepubliceerd worden vóór de uitzendingen op televisie.

In plaats van vier zijn er dit jaar zelfs zes afleveringen. De opnames vinden plaats op zes doordeweekse dagen in juni. Dat zijn woensdag 4, vrijdag 6, woensdag 11, vrijdag 13, maandag 16 en woensdag 18 juni. Elke draaidag komt een ander spelonderdeel aan bod. Tussendoor wordt de baan aangepast.



Kijkcijfers

Op dinsdag 24 juni moet het volledige decor weer opgeruimd zijn. Vorig jaar scoorde de comeback van Te Land, Ter Zee En In De Lucht torenhoge kijkcijfers. Daarmee vormt het amusementsprogramma een slimme reclamespot voor de Efteling. De presentatie is in handen van Ruben Nicolai en Gerard Joling.