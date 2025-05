Efteling

Storing bij nieuw Efteling-sprookje Prinses op de Erwt biedt inkijkje in de techniek

Dankzij een technische storing weten we meer over de technische aspecten van een nieuw Efteling-sprookje. In het Sprookjesbos wordt sinds vorige week De Prinses op de Erwt uitgebeeld. Het bedieningspaneel voor technici blijkt verborgen te zitten in een kastje in de scène.

Foto's van Cindy Vervuren laten zien wat er op het paneel staat. Er zijn knoppen voor de totale show, de bewegingen, de matrassen en de animatronic van de prinses. Lampjes laten zien of er persluchtdruk aanwezig is en of er momenteel sprake is van een storing.

Helemaal onderaan kunnen twee werkschakelaars bediend worden, één voor de matrassen en één voor de prinses, de trigger en de erwt. Men gebruikt de term "BP POE", afkortingen voor "bedieningspaneel Prinses op de Erwt". Het verhaal wordt uitgebeeld aan de hand van een Indiase prinses op een heen en weer deinende stapel van acht matrassen.



Prioriteit

Normaal gesproken heeft het oplossen van storingen in het Sprookjesbos geen grote prioriteit, maar dat ligt in het geval van een nieuwe aanwinst uiteraard anders. Efteling-monteurs snelden zich op hun fietsen naar het tafereel om het probleem te verhelpen. Inmiddels is het sprookje weer in volle glorie te zien, inclusief de muziek en de bewegingen.