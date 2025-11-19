Welkom!
Attractiepark Toverland

Toverland stelt nieuw managementteam samen na jaren van groei

Vandaag, 15.35 uur

Attractiepark Toverland in Sevenum heeft de interne organisatie opnieuw ingericht. Er kwam dit najaar een nieuw senior managementteam van zes personen. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de strategische aansturing. Daarmee komt een einde aan de oude structuur, waarbij vrijwel alle afdelingshoofden rechtstreeks aan algemeen directeur Jean Gelissen jr. rapporteerden.

De herindeling volgt op jaren van groei, zowel operationeel als achter de schermen. Volgens Toverland moet de nieuwe structuur het bedrijf beter voorbereiden op geplande uitbreidingen, waaronder een vakantieresort en nieuwe parkdelen. De directeur blijft leidinggeven aan de afdelingen ontwerp & ontwikkeling, entertainment, merk & creatie, ICT en inkoop.

De dagelijkse parkoperatie valt nu onder Femke Arts, sinds augustus senior manager operations. Zij is verantwoordelijk voor attracties, gastenservice, winkelverkoop en horeca. De technische afdelingen, waaronder de technische dienst en facilitaire ondersteuning, staan sinds oktober onder leiding van Roy Janssen, die na 27 jaar bij leverancier ETF Ride Systems naar Toverland overstapte.

Veiligheidsbeleid
Pleun Bazen, sinds 2019 werkzaam bij het park, stuurt mens & organisatie aan, inclusief planning en kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Marketing, communicatie, verkoop en grafische vormgeving vallen onder senior manager Bart Jaspers, die sinds 2017 bij Toverland werkt. Het financiële beheer blijft in handen van Joost Stienen, hoofd van de financiële administratie sinds 2023.

"Toverland is de afgelopen jaren hard gegroeid, zowel voor als achter de schermen", zegt een woordvoerder. "Met de toevoeging van het nieuwe senior managementteam zorgen we ervoor dat de organisatie klaar is voor de volgende groeistappen." Naast het vakantieresort liggen plannen klaar voor een darkride in entreegebied Port Laguna en een vervanger voor bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn.

