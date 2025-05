Efteling

PVV-minister Faber stuurt Efteling-prinses naar Albanië in satirische video

Een nieuwe Efteling-bewoonster wordt niet door iedereen welkom geheten. In het Sprookjesbos verscheen afgelopen week De Prinses op de Erwt, de eerste prinses in de Efteling met een donkere huidskleur. Daar besloot het satirische tv-programma Even Tot Hier op in te spelen.

In een ludieke video is te zien hoe Marjolein Faber, PVV-minister van Asiel en Migratie, de donkere prinses uit haar bed gooit. "Ja, ho maar", roept een Faber-imitator. "Twintig matrassen voor één migrant, ben je helemaal besodemieterd?! Wegwezen hier!"

De nepminister stelt voor om de prinses naar "de terugkeerhub in Albanië" te sturen. Uiteindelijk belandt het meisje op de grond. "En nou oprotten. 't Is hier geen pretpark. En die erwt is ook van mij." De titel van het sprookje wordt voor de gelegenheid aangepast naar De Prinses op de Grond.



Vluchtelingen

Faber kwam deze maand in het nieuws toen ze eigenhandig een stokje stak voor een uitje van asielzoekers naar de Efteling. Vluchtelingen uit Friesland zouden een gratis dagje Efteling krijgen in de hoop dat ze geen overlast zouden veroorzaken tijdens een buurtkermis. De minister noemde dat op X "on-uit-leg-baar". "Geen sprake van", klonk het.



Overigens noemt Even Tot Hier-presentator Niels van der Laan het nieuwe Efteling-personage Adinda "officieel een Arabische prinses". Dat klopt niet: ze is afkomstig uit India - géén Arabisch land. De Efteling spreekt in de officiële communicatie dan ook over een oosterse afkomst. In het verhaal zelf wordt alleen "een ver land" genoemd.