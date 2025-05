Beekse Bergen

Wéér brand op terrein Beekse Bergen: rolcontainers in de fik

Het Brabantse pretpark- en dierentuinresort Beekse Bergen is opnieuw getroffen door een brand. In de nacht van zaterdag op zondag vatte twee rolcontainers met linnengoed vlam. Het vuur verspreidde zich al snel richting houten pallets. Uiteindelijk bereikte de brand ook een grote opslagloods.

De loods bleef staan, maar het gebouw liep wel veel rook-, roet- en waterschade op. Verblijfsgasten ontdekten het vuur rond 02.30 uur. Men doet onderzoek naar de oorzaak. Voor zover bekend zijn er geen concrete aanwijzingen voor brandstichting.

Het terrein, met familiepretpark Speelland Beekse Bergen, dierentuin Safaripark en verschillende vakantieparken, is de afgelopen jaren regelmatig opgeschrikt door brand. In oktober vorig jaar ging nog een loods in vlammen op, in december gevolgd door een klein brandje.



Gaslek

In 2021 brak er brand uit in het hoofdgebouw van het vakantiepark, door een gaslek in een restaurant. Het volledige complex werd in de as gelegd. Een jaar eerder stierven tien bewoners van het dierenpark - acht impala's en twee koedoes - door brandstichting.