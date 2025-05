Paultons Park

Engels pretpark kondigt achtste achtbaan aan, opening in 2026

Een Engels pretpark opent in 2026 een vikinggebied met een spectaculaire nieuwe achtbaan. Paultons Park kondigde afgelopen weekend het themadeel Valgard aan, met als hoogtepunt de nieuwe rollercoaster Drakon. Het gaat om een attractie van het type euro-figher, vergelijkbaar met de Falcon in Duinrell en de Typhoon in Bobbejaanland.

Drakon wordt de eerste achtbaan met een inversie in het park: passagiers gaan twee keer over de kop. De 23 meter hoge toevoeging komt te liggen naast de bestaande bobsled coaster Cobra uit 2006, die twintig jaar na de opening hernoemd zal worden tot Raven. Beide attracties zijn afkomstig van de Duitse fabrikant Gerstlauer.

Verder zal het Valgard-gebied onder andere een wild swing omvatten: een 12 meter hoge reuzenschommel van de Duitse leverancier ART Engineering, de eerste in het Verenigd Koninkrijk. Voor 2027 staat opnieuw een significante investering op de planning. Dan moet een waterattractie opengaan.



Vakantiepark

Daarnaast diende men in maart een bouwaanvraag in voor het creëren van een vakantiepark met 85 tot 95 lodges, grenzend aan het vikinggebied. Paultons Park werkt voor het ontwikkelen van nieuwe thema's al jaren samen met de Leisure Expert Group, een Nederlands designbureau.



Met acht verschillende achtbanen is Paultons nog niet de koploper in Groot-Brittannië. Concurrent Thorpe Park heeft er eveneens acht. Alton Towers, het grootste park van het land, treft momenteel voorbereidingen voor achtbaan nummer elf.