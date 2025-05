Efteling

Spelende kinderen slopen Efteling-lantaarnpaal

Spelende kinderen hebben per ongeluk een lantaarnpaal in de Efteling omver getrokken. Dat is te zien in een bericht op social media. "Drie kinderen spelen met een lantaarnpaal en toen was het boem", schrijft een bezoeker bij een foto van het eindresultaat.

Volwassenen staan erbij te kijken. Het incident vond zaterdagmiddag plaats op het Anton Pieckplein, in de buurt van De Stenen Kip. "De eerste twee waren vrij wild en ruw, de derde schrok er goed van toen heel de paal omviel", vult de fotograaf aan.

Efteling-fans hebben er op X geen goed woord voor over. "Op kosten van de ouders neem ik aan", schrijft iemand. "Die mogen zeker voor die lantaarnpaal betalen." Een ander zegt niet te begrijpen waarom lantaarnpalen als speeltoestel gebruikt worden. "Wat zijn sommige ouders toch onoplettend zeg..."