Paultons Park

Op geesten jagen in vervallen landhuis: interactieve griezeldarkride nu open in Engels pretpark

Bezoekers van een Engels pretpark kunnen sinds afgelopen weekend op geesten jagen. Paultons Park opende een griezelattractie van het type gameplay theater, afkomstig van de Duitse fabrikant Mack Rides. De toevoeging heet Ghostly Manor. Er werd 3,5 miljoen pond in geïnvesteerd, ongeveer 4,2 miljoen euro.

Een oude 4D-bioscoop werd omgebouwd tot een interactieve darkride op een bescheiden oppervlakte. Gondels rijden al draaiend langs schermen en decors. Het achtergrondverhaal draait om Benjamin Kinley, die last heeft van spoken in zijn vervallen landhuis.

Daarom vond hij een speciaal wapen uit: de Phantom Phaser. De buitenwachtrij leidt bezoekers door de voortuin van het landgoed, langs bewegende schilderijen, een waterput, een prieeltje met zwevende stoelen en een schommel die uit zichzelf beweegt.



Groene wand

Het attractiegebouw wordt deels aan het zicht onttrokken met behulp van een groene wand met bladeren. Eenmaal binnen in Kinley Manor treffen gasten een standbeeld van de naamgever aan. Hij verschijnt ook als een animatie in een voorshowruimte, waarin hij vertelt wat er van het publiek verwacht wordt.















Tijdens de rit zelf worden schermen gecombineerd met fysieke decors, die tot leven komen middels lichteffecten, animatronics en andere bewegende onderdelen. Voor het designwerk en de interactieve elementen waren twee Nederlandse bedrijven verantwoordelijk: de Leisure Expert Group en Lagotronics Projects. Themics Philippines verzorgde het produceren en het installeren van de thematiek, inclusief de bewegingen.



Europa-Park

Ghostly Manor werd vorig jaar aangekondigd als het eerste gameplay theater ter wereld. Uiteindelijk ging niet Paultons Park, maar Europa-Park in Duitsland - de showroom van Mack Rides - er met de wereldprimeur vandoor. Daar opende de vergelijkbare attractie Ed & Edda Grand Prix Edventure in maart, al kampte het systeem toen nog met veel kinderziektes.