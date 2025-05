Efteling

Alvast even oefenen: Efteling installeert stuurtjes in wachtrij Oude Tufferbaan

De Efteling heeft een interactief onderdeel geïnstalleerd in de wachtrij voor De Oude Tufferbaan. Bezoekers kunnen nu tijdens het wachten alvast oefenen met sturen en toeteren. De wagentjes van de oldtimerbaan zijn voorzien van stuurtjes met claxons erop.

Op sommige plekken activeren de toeters interactieve scènes langs de baan. Tot nu toe hing er alleen een bordje om het publiek op de elementen te wijzen. "Gelieve niet te claxonneren naar de dieren!", valt daarop te lezen, waarbij het woordje "niet" is doorgekrast.

Nu zijn er op twee plaatsen in de rij panelen met oefenstuurtjes, inclusief toeters. Daarbij zijn ook vier meters zichtbaar, die zogenaamd het toerental, de snelheid, het brandstofniveau en het oliepeil aangeven. De Oude Tufferbaan opende in 1984. In 2019 werd de attractie ingrijpend verbouwd.