Efteling

Efteling-restaurant bestaat vijftig jaar: nieuwe pin met luikje

De Efteling blijft nieuwe pins uitgeven. In de week waarin fans al pins konden scoren van het sprookje De Prinses op de Erwt en waterachtbaan De Vliegende Hollander, verschijnt ook een speciale pin voor restaurant Het Witte Paard. Daarmee viert men het vijftigjarig bestaan van de locatie.

Het Witte Paard ligt tussen het Carrouselpaleis, het Volk van Laaf en het Anton Pieckplein, in de buurt van het Sprookjesbos. In 1975 verving de eetgelegenheid het Theehuis uit 1951. De meest recente verbouwing vond plaats in 2014. Sindsdien heeft het zelfbedieningsrestaurant een Engels interieur, ontworpen door Sander de Bruijn.

Het sprookjespark liet het jubileum dus niet ongemerkt voorbijgaan. De Witte Paard-pin, bevestigd op een kaartje met een groen ruitjespatroon, bestaat uit een ovaalvormig deurtje dat opengeklapt kan worden. Achter het scharnierende luikje verschijnt het galopperende witte paard waar het restaurant naar vernoemd is.



Marskramer

Het souvenir is vanaf vandaag voor 7,50 euro verkrijgbaar bij In den Ouden Marskramer, een winkel op een steenworp afstand van Het Witte Paard. De Efteling maakt tegenwoordig geen oplages meer bekend. Het blijft dus afwachten hoelang de pin verkrijgbaar zal zijn.