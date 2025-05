Skyline Park

Duits pretpark experimenteert met all-inclusive-tarief: onbeperkt eten en drinken

Het Duitse pretpark Skyline Park laat bezoekers deze maand onbeperkt eten en drinken. Op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 mei hanteert het attractiepark in Beieren een all-inclusive-tarief. Voor 15 euro bovenop de reguliere entreeprijs mag iedereen de hele dag hapjes en drankjes bestellen.

Er zijn enkele uitzonderingen: alcoholische dranken, ijs, slush, snoep en ontbijt zijn niet inbegrepen bij een ticket. Ook voor gokautomaten en arcadespellen moet nog steeds bijbetaald worden. Men belooft "een gastronomisch paradijs dat al uw zintuigen verwent", met "eindeloze culinaire hoogstandjes".

All-inclusive-kaarten worden momenteel online verkocht voor 57 euro per persoon. Abonnementhouders zijn eveneens 15 euro extra kwijt. Het management spreekt over "een belevenis die je in geen enkel ander attractiepark in Duitsland vindt". Een twijfelachtige bewering: onbeperkt eten en drinken kan bijvoorbeeld ook al jaren in het Duitse park Wunderland Kalkar.



Kermis

Skyline Park, onlangs nog door pretparkvlogger Niels Kooyman bestempeld tot het slechtste attractiepark van Europa, experimenteert vaker met toegangssystemen. Zo doet het park komende zomer eenmalig dienst als een kermis. Op zaterdag 5 juli is de entree gratis. Er moet dan per attractie betaald worden.