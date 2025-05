Miragica

Video: Nederlander wandelt door verlaten attractiepark in Italië

Een Nederlandse youtuber heeft een kijkje genomen in een verlaten pretpark in Italië. Ruben Koet van YouTube-kanaal Xtremerides maakte onlangs een wandeling door attractiepark Miragica, dat al zeven jaar dicht is. Vandaag de dag staan er nog altijd verschillende attracties te verpieteren op het terrein.

In een video van bijna een kwartier brengt Koet onder andere een condor-toren en een top spin in beeld, allebei afkomstig van fabrikant Huss Park Attractions. Bij de top spin is de naam van de leverancier met behulp van graffiti veranderd in "Phussy". De youtuber kan het niet laten om nog één laatste ritje in de condor te maken, want de gondels blijken nog gewoon te kunnen draaien.

We zien ook onder meer afgebrande loodsen en constructies, een filmzaal, een speeltuintje, een theater en een installatie voor radiografisch bestuurbare bootjes. Verschillende decorstukken staan nog overeind, al zijn ze in erbarmelijke staat. Achtbanen, waterbanen en een vrijevaltoren blijken weggehaald te zijn.



Traditie

Koet is niet van plan om van zijn urbex-avontuur een traditie te maken. "Er zijn mensen die vinden dit echt fantastisch, die gaan dit iedere week doen overal", zegt hij. "Ik ga toch liever naar een pretpark dat echt open is."



Miragica bevindt zich in de Zuidoost-Italiaanse regio Apulië, als het ware de hak van de Italiaanse laars. Het park was voor het laatst geopend in 2018. Toen er geen nieuwe eigenaar gevonden kon worden, werd de bestemming in 2021 failliet verklaard.



Brand

In 2021 en 2022 brak er een brand uit op het terrein. Twee jaar geleden nam een onbekende partij de grond over, voor minder dan 2 miljoen euro. Sindsdien bleef het stil.