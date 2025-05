Europa-Park Erlebnis-Resort

Verrassing: nieuw buitenbad in waterpark Rulantica is al open

Europa-Park verrast bezoekers van waterpark Rulantica: een gloednieuw buitenbad is al toegankelijk. Het Duitse pretparkresort kondigde eind vorig jaar een uitbreiding aan voor het buitengedeelte van Rulantica aan: Svømmepøl. Daar kunnen badgasten nu zwemmen tussen de geisers.

De officiële opening van Svømmepøl vindt naar verwachting volgende week plaats. Eén van de blikvangers is een grot met vulkanisch gesteente. Europa-Park spreekt over een "ruig IJslands landschap" met waterfonteinen en mist.

In de grot is een video-installatie gerealiseerd, voor een "speelse ontdekkingstocht". Verder kwam er een nieuwe bar. Het bad is met een glazen gang verbonden aan de overdekte watercarrousel Tønnevirvel, die bereikbaar is via het hoofdgebouw van Rulantica.



Cocktails

Het waterpark heeft ook twee nieuwe cocktails op de kaart staan: Green Rooftop, met gin, blue curaçao, citroen, sinaasappel en mojitosiroop, en Nordiskturn, met wodka, perenlikeur, abrikozenbrandewijn, citroen, limoen en cranberry. Ze kosten 10,90 euro per stuk.