Plopsaland Resort

Vier nieuwe Plopsa-pins staan in het teken van jubileumjaar 2025

Plopsa stort zich op de wereld van pins. In Plopsaland De Panne zijn vanaf vandaag vier verschillende Plopsa-pins verkrijgbaar. Ze staan in het teken van jubileumjaar 2025: het Vlaamse attractiepark viert dit jaar het 25-jarig bestaan. Zo zien we een vaandel met het jaartal en het Plopsa-logo.

Een andere pin bevat het jubileumlogo van Plopsaland. Verder werd een pin gemaakt van de sleutel waarmee het park dagelijks geopend wordt, bij de welkomstshow The Celebration Begins. Tot slot is er een pin met de oorspronkelijke mascotte van het park, Koning Plopsa, met het openingsjaar eronder.

De goud- en zilverkleurige souvenirs zijn te koop in de Plopsaland Shop, elk met een oplage van vijfhonderd exemplaren. Ze kosten 8 euro per stuk. Een woordvoerder geeft aan dat men een traditie wil maken van het uitbrengen van pins: de komende weken zullen regelmatig nieuwe varianten verschijnen.



Tomorrowland

Het is voor het eerst dat Plopsa een eigen pinserie lanceert. Eerder werd al wel een pin verkocht van Plopsa's Tomorrowland-achtbaan The Ride to Happiness.