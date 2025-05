Familiepark Drievliet

Drievliet knipoogt naar Looopings: vernieuwd decor bij achtbaan Formule X

Oplettende bezoekers van Drievliet kunnen voortaan een verwijzing naar Looopings spotten. Het Haagse familiepark is bezig met het opknappen van de bekende lanceerachtbaan Formule X. Daarbij horen ook verschillende nieuwe decorelementen. Op een poster wordt geknipoogd naar de populairste pretparksite van de Benelux.

Formule X behield het racethema, maar men investeerde in nieuwe decors die in het teken staan van mascotte Daan Pelikaan. Het dier wordt op één van de affiches afgebeeld als een coureur. "De racesensatie van het moment!", staat erbij. "Verreweg de snelste!" Daaronder prijkt de term "Looop Inc.", niet toevallig met drie o's.

Ook het Britse YouTube-kanaal Theme Park Worldwide - "Approved by Shawn & Charlotte" - en het platform Theme Park Science kregen een eigen vermelding. Verder zien we een referentie naar Drievliet-directeur Coen Hoozeman, onder de noemer "Hoozeman's Motorsport". Hij is volgens de poster "de drijvende kracht" in de racewereld.



Kus

Op een ander decorstuk wordt de zang- en dansformatie Mus gefeliciteerd met een gouden plaat voor het lied Formule X: uiteraard een knipoog naar meidengroep Kus, die in 2010 de titelsong van de rollercoaster verzorgde. Tot slot is met autobanden een Mickey Mouse-hoofd gevormd: een zogeheten hidden Mickey.