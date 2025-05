Efteling

Hardnekkig defect verholpen: de Fabelvis in de Efteling duikt weer

De Efteling heeft een in het oog springend mankement verholpen. In de afgelopen maanden vertoonde de Fabelvis in Symbolica kuren. Dat probleem is nu opgelost: de paleisbewoner duikt weer helemaal zoals het hoort.

Het fabeldier verschijnt in de Botanicum-scène van de darkride: een plantenkas die getransformeerd wordt tot een aquarium. De duikbeweging was jarenlang stuk, maar in september vorig jaar werd veel moeite gestoken in een reparatie. Toch ging het enkele maanden geleden weer mis.

Dit keer hebben Efteling-fans echter geen jaren hoeven te wachten op het herstellen van het effect. Het fiksen van de Fabelvis vormt een uitdaging omdat de bewegingstechniek lastig te bereiken is: onderdelen werden ingebouwd in het decor. Vorig jaar moest zelfs het dak opengebroken worden om bij de techniek te komen.