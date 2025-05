Efteling

In deze nieuwe Efteling-pin verschijnt spookkapitein Willem van der Decken

De Efteling heeft voor de tweede keer in één week tijd een nieuwe pin uitgebracht. Woensdag verscheen al een pin ter gelegenheid van de opening van het nieuwe sprookje De Prinses op de Erwt. Vanaf vandaag kunnen bezoekers ook een nieuwe Vliegende Hollander-pin mee naar huis nemen.

De pin werd ontwikkeld vanwege de recente verbouwing van de attractie, waarbij op de lift een nieuwe scène is gerealiseerd. Ook opende bij de uitgang een nieuwe souvenirwinkel: 't Boeghbeeld, vormgegeven als een werkplaats voor scheepsdecoraties.

De Efteling had bij de heropening op donderdag 17 april al aangekondigd dat er nog een speciale Vliegende Hollander-pin zou uitkomen. Die is er nu alsnog, met een maand vertraging. Het souvenir is vormgegeven als de sierlijk omlijste spiegel in de wachtrij voor de waterachtbaan.



Vervloekt

Net als in de wachtruimte zien we daarin het onheilspellende hoofd van spookkapitein Willem van der Decken, het hoofdpersonage van de attractie. Volgens het verhaal werd hij vervloekt toen hij tegen de regels in ging varen op eerste paasdag. Eén pin kost 8,50 euro.