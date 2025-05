Disneyland Paris

Foto's: standbeeld van Walt Disney is terug in Disneyland Paris, op een nieuwe locatie

Walt Disney kijkt weer uit over Disneyland Paris. Het bronzen standbeeld van de entertainmentgrootheid - samen met zijn creatie Mickey Mouse - werd in het najaar van 2023 weggehaald vanwege werkzaamheden. Nu is het beeld weer terug, op een andere locatie.

Voorheen stond de bronzen Walt in een perkje achter de loods Studio 1 in het Walt Disney Studios Park, met zijn rug naar het park. Het geliefde foto-object werd omgekeerd, zodat Walt en Mickey het park in kijken. Het decorstuk verscheen bij een nieuwe uitbouw van het studiogebouw, dat deze week heropende als World Premiere.

Bij de uitgang van de overdekte boulevard werd een overkapping in art-decostijl toegevoegd. Daar hangen posters die de attracties en shows van het park promoten. Bezoekers kunnen er naar links, richting het Studio Theater, of naar rechts, richting het Animagique Theater.



Muurschildering

Aan de andere kant van de muur staat het Walt-beeld bij een kleurrijke muurschildering van Disney-personages. Daarboven hangen posters van drie theatershows. In plaats van het getal 1 - om Studio 1 aan te duiden - prijkt voortaan een Disney-D op de loods.



De nieuwe doorgang vormt de entree tot het themadeel World Premiere Plaza, dat de gebieden Production Courtyard en Toon Studio vervangt. Men wil de sfeer van een theaterdistrict oproepen. De eerste fase opende in april. Vanuit World Premiere Plaza wandelen bezoekers vanaf volgend jaar naar Adventure Way, een promenade richting een groot meer.