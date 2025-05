Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen: waterbaan Ripsaw Falls na zes maanden weer operationeel

De boomstambaan van Attractiepark Slagharen is weer open na groot onderhoud. Het Overijsselse pretpark startte in november met het demonteren van de waterattractie: verschillende onderdelen zijn weggehaald voor een revisie. Bij de seizoensstart in april was het project nog niet afgerond.

Aanvankelijk werd gerekend op een heropening rond de paasdagen, maar dat ging uiteindelijk niet door. Sinds gisteren kunnen bezoekers alsnog weer een vaartocht maken, zes weken na de seizoensopening en zo'n zes maanden na de start van de werkzaamheden.

Er was vertraging ontstaan bij de levering van onderdelen, vertelde een woordvoerder eerder. Ripsaw Falls, gebouwd door het Franse bedrijf Reverchon, stamt uit 1992. Naast het opknappen van baandelen is ook aandacht besteed aan de infrastructuur rond de attractie. Slagharen werkt momenteel nog aan de toren The Eagle.