Nieuw Pools attractiepark vraagt publiek om geduld: opening uitgesteld

Een gloednieuw Pools attractiepark gaat toch niet deze maand open, zoals eigenlijk de bedoeling was. Hossoland, gelegen in het noordwesten van Polen, had de poorten moeten openen op zaterdag 31 mei. Minder dan twee weken voor de geplande opening komt er slecht nieuws.

Het management laat in een online statement weten dat de opening uitgesteld zal worden. Geïnteresseerden moeten nog wat langer geduld hebben, al is niet duidelijk hoelang precies. "Tot onze spijt moeten wij mededelen dat de geplande openingsdatum van Hossoland is verplaatst", staat in de verklaring.

"Begin juni wordt de nieuwe openingsdatum bekendgemaakt. Op dit moment richten we ons op het afronden van de laatste details en laatste testen van onze attracties, zodat we jullie vanaf dag één een onvergetelijke ervaring kunnen bezorgen." Men bedankt iedereen voor "het vertrouwen en de grote interesse".



Zandvlaktes

Het uitstel zal voor veel pretparkfans niet als een verrassing komen. Op beelden van de bouwplaats waren vorige maand nog grote zandvlaktes te zien. Veel gebouwen en decoraties waren toen nog niet af. Ook op actuele foto's ontbreken nog veel elementen. Bovendien zijn er nog steeds geen tickets verkrijgbaar.



Aan de plannen voor Hossoland wordt al sinds 2017 gewerkt. Het gaat om een initiatief van Hosso Holding, een vastgoedbedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen van winkelcentra. De officiële aankondiging volgde in september 2022. Een jaar later kwam naar buiten dat de geplande opening in het voorjaar van 2024 niet gehaald zou worden. Nu volgt dus opnieuw uitstel.