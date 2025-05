Phantasialand

Bouwproject in Phantasialand: luilekkerland met eetgelegenheid en waterspeelplaats

Phantasialand heeft meer details bekendgemaakt over een opvallend bouwproject. In parkdeel Fantasy wordt al maanden gewerkt aan een nieuw bouwwerk, maar tot nu toe was onduidelijk wat er zou komen. Nu deelt het Duitse pretpark een beschrijving.

Op de bouwschutting valt te lezen dat men een 'Schlaraffenland' realiseert: een luilekkerland. Eén van de onderdelen wordt een eetgelegenheid met "heerlijke lekkernijen: zoet, bijzonder en gewoonweg onweerstaanbaar". Het blijft niet bij een horecapunt: Phantasialand ontwikkelt ook een waterspeelplaats.

"En dan: een 'waterloop' naar een groot avontuur voor jong en oud", valt er te lezen. Op de plek van het bouwterrein was eerder al een waterspeeltuin te vinden: Phenie's Mitsch-Matsch-Spaß. Die werd in 2022 verwijderd, in 2024 gevolgd door speelplaats Octowuzy.



Zes draken

De borden op de schutting staan in het teken van draak Phenie, één van de mascottes van het attractiepark. Phantasialand wordt bewoond door zes draken. Ze vertegenwoordigen de themadelen Berlin, China Town, Mexico, Deep in Africa, Fantasy en Mystery.