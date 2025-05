Efteling

Extra beelden: Efteling 'enorm blij' met nieuw ritprogramma Danse Macabre

De Efteling is zeer tevreden over het nieuwe ritprogramma van spookspektakel Danse Macabre, dat gisteren onaangekondigd in première ging. Meer dan zes maanden na de opening van de griezelattractie zorgde het attractiepark voor een aangepaste ritbeleving, waarbij de bewegingen, de muziek en de verlichting opnieuw geprogrammeerd zijn.

Tegelijkertijd kwamen er enkele nieuwe effecten en werd de projectie van de zwevende viool vervangen. Nadat gisteren al enkele filmpjes naar buiten kwamen, zijn er nu duidelijkere videobeelden van de huidige ervaring. Kenners zullen verschillende opvallende veranderingen spotten. De voorshow op het kerkhof in de wachtrij werd eveneens lichtelijk aangepast.

"We zijn enorm blij met het eindresultaat", laat een woordvoerder van de Efteling aan Looopings weten. "En we zijn er trots op dat we dit hebben kunnen realiseren zonder dat de gast er iets van gemerkt heeft." Na een driedaagse sluiting in de eerste helft van april was de attractie de afgelopen weken gewoon dagelijks operationeel.



Harde piep

"We nodigen iedereen uit om het met eigen ogen te komen ontdekken", aldus de voorlichter. Men zal intern nog niet 100 procent tevreden zijn over Danse Macabre: tijdens de rit is nog altijd een harde piep te horen. Een showengineer gaf eerder aan dat een oplossing in de maak was, maar in de praktijk blijkt die kwestie toch lastiger te verhelpen dan gedacht.