Parc Astérix Paris

Opening nieuwe achtbaan Parc Astérix loopt vertraging op

De nieuwe achtbaan van Parc Astérix gaat later open dan gepland. Het Franse themapark had aangekondigd dat de spinning coaster Cétautomatix half mei operationeel zou zijn. Hoewel de attractie al getest wordt, kunnen bezoekers voorlopig geen ritje maken.

Dat staat in een verklaring die het pretpark vandaag heeft gedeeld op social media. "Het spijt ons te moeten melden dat de opening van onze nieuwe attractie Cétautomatix wordt uitgesteld tot het begin van de zomervakantie", valt er te lezen.

Parc Astérix geeft de Duitse fabrikant Gerstlauer de schuld: het bedrijf zou de afgesproken deadline gemist hebben. "De termijn van half mei, oorspronkelijk voorzien door de fabrikant van de attractie Gerstlauer Amusement Rides, kan niet worden nagekomen."



Kwaliteitsnormen

Volgens het statement zijn er vertragingen ontstaan bij de fabricage en de levering van onderdelen. Dat zorgde ervoor dat testritten, nodig voor "het bereiken van de beste kwaliteitsnormen" niet op tijd konden beginnen. Parc Astérix durft nog geen specifieke openingsdatum te noemen.



Cétautomatix is 420 meter lang en 14 meter hoog. Karretjes behalen een topsnelheid van 45 kilometer per uur. De achtbaan komt in het teken te staan van de dorpssmid uit de Asterix-stripverhalen. In de Benelux kennen we het attractietype van Vicky The Ride in Plopsa Coo Ardennes.