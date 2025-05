Efteling

Gefrituurde sushi, garnalennuggets en zeevruchtenmix: nieuw menu bij viskraam Efteling

De Efteling heeft het aanbod voor visliefhebbers vernieuwd. Bij viskraam De Meermin kunnen bezoekers nu onder meer gefrituurde sushi, garnalenuggets en een zeevruchtenmix bestellen. Ook gebakken vis, fish and chips, kibbeling en zure bommen staan op het menu.

Het horecapunt bevindt zich in parkdeel Ruigrijk, in de buurt van de Game Gallery en schommelschip de Halve Maen. De nieuwe kaart maakt onderscheid tussen visspecialiteiten en vissnacks, met prijzen variërend van 7,75 tot 12,50 euro.

Eén van de nieuwe menuïtems is gefrituurde zalmsushi met sojasausparels en srirachamayonaise. De snack is afkomstig van het Utrechtse bedrijf The Crushi, gespecialiseerd in kant-en-klare crispy sushi uit de oven of de frituur.



Tortilla

Garnalennuggets zijn zowel los verkrijgbaar als op een tortilla met salade. Kibbeling wordt geserveerd met ravigottesaus of aardappelpartjes. Verder behoort een broodje gebakken vis met salade, augurk en ravigottesaus tot de mogelijkheden.