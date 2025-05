Efteling

Efteling zoekt nog tientallen medewerkers voor nieuw hotel: campagne gestart

De Efteling komt nog veel medewerkers tekort voor het Efteling Grand Hotel. Het attractiepark heeft vele tientallen vacatures openstaan voor het nieuwe hotel, met name voor de horeca. In de hoop op tijd voldoende mensen te vinden, is men nu een charmeoffensief gestart.

Het Grand Hotel, dat op vrijdag 1 augustus opengaat voor publiek, huisvest een koffiebar en twee grote eetgelegenheden: Mystique en Brasserie 7. In de restaurants gaan - als het goed is - ongeveer 110 mensen aan het werk. De Efteling heeft echter grote moeite om alle plekken in te vullen. Een marketingcampagne moet daar verandering in brengen.

Op verschillende plekken wordt nu reclame gemaakt voor een baantje bij het hotel. Zo prijken sinds vandaag grote posters op de bouwschuttingen in het entreegebied. "Van keuken tot bediening", luidt de slogan. Hetzelfde ontwerp wordt gebruikt in bushokjes, op treinstations en in online advertenties.



Portiers

Naast koks, serveerders en afwassers zoekt men onder meer shiftleiders, portiers, parkeerders, receptionisten, conciërges, zwembadmedewerkers en bagagesjouwers. Er is enige haast bij geboden: het hotel opent over tweeënhalve maand, maar een testfase zal al eerder starten.



Bovendien moet het personeel van een hoog niveau zijn: het Efteling Grand Hotel is de meest luxe accommodatie in de wereld van de Efteling, met de hoogste prijzen. Gasten slapen straks ín het park, met uitzicht op het Huis van de Vijf Zintuigen, het Sprookjesbos, de Pardoes Promenade of Aquanura.