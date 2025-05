Efteling

Nieuwe effecten en wildere bewegingen: Efteling vernieuwt Danse Macabre

De Efteling heeft Danse Macabre vernieuwd. Vanaf vandaag heeft het spookspektakel een nieuw ritprogramma, met extra effecten, andere timing en intensere bewegingen. Wie de attractie kent, zal ongetwijfeld verschil merken ten opzichte van voorheen.

Het is zes en een halve maand geleden dat Danse Macabre officieel werd geopend. De Efteling-directie had bij de openingsceremonie, eind oktober 2024, al beloofd dat er nog gesleuteld zou worden aan de ritbeleving. Tot nu toe vonden er echter geen noemenswaardige wijzigingen plaats.

Ruim een half jaar later is er alsnog een aangepast programma. Eén van de meest opvallende veranderingen heeft te maken met het kantelen van de draaischijf. Doordat de banken meer gericht zijn op de kelder, krijgen bezoekers een betere blik op de crypte. Dat is de duistere scène onder de schijf.



Extra valmoment

Bovendien lijken de schijf en de banken wilder te draaien. Het rustmoment in het programma bleef, maar vóór het intermezzo werd wel een extra valmoment toegevoegd. De videoprojectie van de viool is vervangen door een variant met meer details. Achter een dichtgetimmerde doorgang komt nu rood licht.



Bij de start van de rit en tijdens het draaien is vaker onweer zichtbaar. Ook komt er meer licht uit de bak met instrumenten en klinken er nieuwe geluidseffecten. De animatronics van de pianist, harpiste en triangelspelers zijn langer te zien, de vrije val bij de finale laat iets langer op zich wachten. Tijdens het uitstappen klinkt nu uitloopmuziek.