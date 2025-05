Efteling

Alerte Efteling-medewerker treft kittens aan in oliebak Joris en de Draak

Een medewerker van de Efteling heeft eerder deze maand een bijzondere ontdekking gedaan. In de olielekbak van houten achtbaan Joris en de Draak werden begin mei twee zwarte kittens aangetroffen. De dieren zijn overgedragen aan de Dierenambulance Brabant Noord-Oost.

"Wat een avontuur heeft deze kleine dame al meegemaakt!", schrijft de Dierenambulance bij een foto van één van de katjes. De kittens van zo'n vijf weken oud werden gevonden door een oplettend personeelslid tijdens een inspectieronde. Ze waren terechtgekomen in een lekbak, achter de schermen.

Daarin wordt olie van de attractie opgevangen, om te voorkomen dat het spul in het milieu terechtkomt. De dieren waren dan ook behoorlijk vies. Ze zijn er "direct uitgehaald en zo goed mogelijk schoongemaakt". Vervolgens konden de katjes overgebracht worden naar Dierenasiel Waalwijk.



Pleeggezin

De Efteling weet niet hoe de dieren in de lekbak terecht zijn gekomen. Volgens een voorlichter moet daar moeite voor gedaan worden. Het gaat inmiddels beter met de Efteling-kittens. Ze konden naar een pleeggezin gebracht worden om ze te socialiseren. Eén van de twee is geadopteerd door de werknemer die het dier vond.