Kermis

Vrouw ernstig gewond na val uit kermisattractie op technofestival

In Noord-Frankrijk is een bezoeker van een technofeest uit een kermisattractie gevlogen. Een jonge vrouw maakte eerder deze maand een nachtelijk ritje in een draaiende bank tijdens muziekfestival Madame Loyal in Rijsel. Ze liep ernstige verwondingen op toen ze uit haar stoeltje werd gekatapulteerd.

Het festival duurde van 20.00 tot 05.30 uur. Er waren ongeveer achtduizend feestgangers aanwezig. Rond 02.10 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Toen die arriveerden, lag het slachtoffer bewusteloos op de grond. De vrouw is naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Ze verkeert niet in levensgevaar.

De organisatie heeft de omgeving van de attractie direct afgesloten. Autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de toedracht. Daarvoor worden ook videobeelden van beveiligingscamera's gebruikt. Het is de vraag of het ongeval veroorzaakt werd door een technisch defect of menselijke onoplettendheid.