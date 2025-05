Kermis

Video: twee vrouwen bekneld in booster op Spaanse kermis

Op een Spaanse kermis zijn afgelopen weekend twee vrouwen lichtgewond geraakt toen ze bekneld raakten in een attractie. Het incident vond plaats bij de attractie Bomber, die we in de Benelux vooral kennen als Booster: een gigantische draaiende arm met twee gondels eraan.

Het ongeluk deed zich voor tijdens Firetes de Lleida, een kermis in de Noordoost-Spaanse stad Lleida. Videobeelden laten zien hoe één gondels geblokkeerd is door een metalen hek. Medewerkers proberen met man en macht om het hek weg te halen.

Het onderdeel zakt normaal gesproken omlaag tijdens een ritje. Dat gebeurde dit keer niet. De inzittenden liepen lichte verwondingen op aan hun benen. Ze zijn uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis. Autoriteiten hebben besloten om de attractie te verzegelen voor een inspectie.