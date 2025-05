Erlebnispark Tripsdrill

Ooievaar doodgereden door achtbaantrein

In een Duits attractie- en dierenpark is een ooievaar om het leven gekomen na een botsing met een achtbaan. Het dier raakte een trein van Hals-über-Kopf, een hangende rollercoaster in Erlebnispark Tripsdrill. Daarbij liep de vogel ernstige verwondingen op.

Men heeft nog geprobeerd om het dier op te lappen, maar dat bleek tevergeefs. De ooievaar stierf na de aanvaring. Volgens een woordvoerder van Tripsdrill gebeurde dat nog nooit eerder. Het incident deed zich een maand geleden voor, op maandag 14 april, maar het voorval kwam pas deze week in het nieuws.

Tripsdrill hoopt dat het bij een geïsoleerd incident blijft. Medewerkers hebben de opdracht gekregen om ooievaarsnesten op risicovolle plekken, bijvoorbeeld in de buurt van achtbanen, dagelijks vóór openingstijd te verwijderen. Dat gebeurt in overleg met de autoriteiten.



Volières

Het Duitse park, gelegen in de deelstaat Baden-Württemberg, valt weinig te verwijten: Tripsdrill zet zich doorgaans juist in voor de diersoort, met de herintroductie van ooievaars in het wild. De vogels worden grootgebracht in volières, om ze later vrij te laten. In de jaren zeventig was de ooievaar bijna uitgestorven in de regio.