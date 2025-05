Tropical Islands Resort

Waterpark Tropical Islands moet zwembaden sluiten vanwege personeelstekort

De bekende Duitse vakantiebestemming Tropical Islands heeft veel last van een personeelstekort. Doordat er te weinig medewerkers beschikbaar zijn, blijven zwembaden soms noodgedwongen dicht. Bezoekers van het waterpark moeten dan teleurgesteld worden.

Tropical Islands bevindt zich in een gigantische hal die ooit gebouwd werd als zeppelinhangar. Men houdt vakantiegasten voor dat ze 24 uur per dag gebruik kunnen maken van de zwemfaciliteiten. In de praktijk is daar tegenwoordig niet altijd sprake van. Er mag namelijk alleen gezwommen worden wanneer een badmeester een oogje in het zeil houdt.

Door een gebrek aan werknemers kan het gebeuren dat verschillende baden al in de namiddag dicht zijn, ontdekte een journalist van dagblad Märkische Oderzeitung naar aanleiding van online klachten. 's Avonds werd de situatie nog schrijnender, schrijft hij: rond 22.00 uur kon er bijna nergens meer gezwommen worden. "Terwijl het complex vooral in het donker zijn charme heeft."



Veiligheid

Er worden dan boeien in het water gelegd waar tweetalige informatieborden aan bevestigd zijn. "Beste gasten, we willen jullie vriendelijk informeren dat zwemmen in dit gebied helaas niet toegestaan is omdat er momenteel geen badmeester aanwezig is", valt erop te lezen. "Jullie veiligheid is onze topprioriteit. Dankjewel."



Een woordvoerder geeft in een reactie toe dat er op dit moment inderdaad te weinig badmeesters zijn. Het probleem zal op de korte termijn waarschijnlijk niet verholpen kunnen worden. Tropical Islands vindt het naar eigen zeggen niet noodzakelijk om bezoekers daar vooraf over te informeren, bijvoorbeeld via de website of op social media.



Slapen

De voorlichter wijst op de algemene voorwaarden, waarin staat dat er altijd beperkingen kunnen optreden. Tickets voor Tropical Islands worden online verkocht voor 53,90 euro. Voor daggasten is de hal toegankelijk tussen 08.00 en 23.30 uur. Verblijfsgasten kunnen 24 uur per dag blijven hangen. Het is mogelijk om in het waterpark te slapen.