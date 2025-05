Duinrell

Liefde op het eerste gezicht in Duinrell: Tikibad-bezoeker zoekt meisje met krullen

Een 17-jarige bezoeker van Duinrell is op zoek naar een meisje dat hij onlangs ontmoette in het Tikibad. Volgens de knul sloeg de vonk over in het glijbaanparadijs, maar toch verloor hij haar uit het oog. Daarom waagt hij nu een poging om haar op te sporen via social media.

De tiener deed een oproep via de beheerders van de Facebook-pagina Je Bent Pas Een Hagenees Als. "Hij is 17 jaar oud, heeft op 30 april in het Tikibad een meisje ontmoet dat diepe indruk op hem heeft gemaakt", valt te lezen in een bericht.

"Zij was ook 17 jaar, komt uit Den Haag, had krullen en droeg een blauw zwempak. Zij benaderde hem als eerste en er was meteen een sterke klik tussen hen." Liefde op het eerste gezicht dus, maar toch kent het verhaal geen goede afloop. "Ze hebben veel met elkaar gedeeld, behalve hun namen."



Telefoonnummer

Wel gaf het meisje haar telefoonnummer, eindigend op 5008. "Maar helaas lijkt dat nummer niet helemaal te kloppen - waarschijnlijk is er één cijfer verkeerd doorgegeven of onthouden." Pogingen om haar terug te vinden, haalden tot nu toe niets uit. "Hij wil haar heel graag opnieuw spreken en beter leren kennen."



Wie zich in de beschrijving herkent, kan contact opnemen met de mensen achter de Facebook-pagina. "Alle hulp wordt enorm gewaardeerd." Uit de commentaren blijkt dat er ook mensen zijn die vermoeden dat de jongen gewoon een blauwtje heeft gelopen. "Nummer verkeerd doorgeven is bepaalde tactiek om van iemand af te komen", reageert iemand bijvoorbeeld.