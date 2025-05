Efteling

Efteling viert opening Prinses op de Erwt met nieuwe pin

Bij de opening van het nieuwe Efteling-sprookje De Prinses op de Erwt hoort ook een nieuwe pin. Vanaf vandaag kunnen liefhebbers een pin aanschaffen die in het teken staat van de 31e vertelling in het Sprookjesbos.

De pin heeft een langwerpige vorm, met een afgeronde bovenkant en een sierlijk uiteinde aan de onderzijde. Op een donkergroene achtergrond zien we een goudkleurige afbeelding waarin een silhouet van het Efteling Grand Hotel gecombineerd wordt met een omtrek van het nieuwe sprookje.

In het paviljoen ligt de hoofdrolspeelster, prinses Adinda, op een grote stapel matrassen. De naam van het sprookje wordt gevormd door gouden letters met een lichtgroen erwtje erboven.



Limiet

Het souvenirtje is verkrijgbaar bij de winkel In den Ouden Marskramer, gelegen tussen de hoofdingang en de uitgang van het bos. De prijs bedraagt 7,50 euro. Er geldt een limiet van drie pins per persoon. De oplage wordt niet bekendgemaakt.