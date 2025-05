Efteling

Efteling gaat Coca-Cola Suite vervangen: hotelkamer na november niet meer te boeken

De Efteling neemt afscheid van de Coca-Cola Suite in het Efteling Wonder Hotel. Na begin november is de hotelkamer in de stijl van Coca-Cola niet meer te boeken. In een interview bevestigt hotelmanager Peter van der Heiden dat er gekeken wordt naar alternatieven voor de kamer, omdat het thema niet bij de Efteling past.

De themasuites in het Efteling Wonder Hotel draaien bijna allemaal om attracties en sprookjes. In dat opzicht was de in 1994 geopende Coca-Cola Suite altijd al een vreemde eend in de bijt. Aanvankelijk werd de kamer ook wel John Pemberton Suite genoemd, vernoemd naar de uitvinder van Coca-Cola.

In 2018 klonk er voor het eerst luide kritiek op de kleurrijke kamer. Toen klaagde voedselwaakhond Foodwatch dat kinderen door de opvallende Coca-Cola-reclames worden aangespoord om ongezonde suikerdrankjes te nuttigen. De organisatie diende zelfs een klacht in bij EU Pledge, een Europees samenwerkingsverband van grote voedselproducenten.



Sprookjespret bederven

Foodwatch riep de Efteling op om zo snel mogelijk afscheid te nemen van de frisdrankkamer. De themasuite zou de "sprookjespret bederven". "Kwaliteit lever je door een leuke speelervaring voor kinderen en een gezond voedselaanbod aan te bieden, niet door hen te bestoken met reclame."



Een woordvoerster verdedigde de Coca-Cola-kamer destijds door uit te leggen dat het thema niet "in your face" is. "Die kies je bewust." Ze gaf ook aan dat variatie belangrijk is. "Zowel bij eten en drinken als bij hotelkamers." Zeven jaar later moet de suite er alsnog aan geloven.



Typisch Eftelings

Manager Peter van der Heiden vertelt in gesprek met Efteling-podcast Kleine Boodschap dat er jaarlijks gekeken wordt naar vervanging voor bestaande themakamers. Daarbij let men op de waardering, de populariteit én het thema. "Waar is het thema gewoon niet meer Eftelings? Als je de themakamers afgaat, dan zou bij Coca-Cola niet per se mijn eerste gedachte zijn dat het typisch Eftelings is."



Coca-Cola-fans moeten niet te lang wachten als ze de suite nog een keer met eigen ogen willen zien, geeft Van der Heiden aan. "Ja, als je daar graag wil slapen zou ik dat snel doen", lacht hij. Op de Efteling-website is de kamer op dit moment boekbaar tot zondag 2 november.