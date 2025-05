Efteling

Spotify-album van nieuw Efteling-sprookje bevat ook speciale ballad

De Efteling heeft de muziek van het nieuwe sprookje De Prinses op de Erwt online uitgebracht, maar daar blijft het niet bij. Naast de gezongen vertelling van zangeres Geike Arnaert, zoals die in het Sprookjesbos te horen is, bevat het digitale album ook een speciale ballad: Zoals Je Bent.

De Prinses op de Erwt is het eerste sprookje in de Efteling waarbij het verhaal wordt verteld in liedvorm. Van die korte compositie is ook een volwaardig nummer gemaakt van bijna drieënhalve minuut, met een alternatieve songtekst. Deze versie is niet in het attractiepark te horen.

De radiovriendelijke track staat vanaf vandaag wel op streamingdiensten als Spotify en Apple Music. Het refrein is identiek aan de tekst het sprookje, maar de coupletten zijn herschreven. De moraal bleef gelijk: schoonheid zit van binnen en kwetsbaarheid is je kracht.



Speeldoosje

Het album bevat verder het instrumentale nummer Schoonheid in de Schemer, waarin de melodie van De Prinses op de Erwt wordt uitgevoerd als een speeldoosje. Hetzelfde thema komt terug in de Aquanura-watershow Efteling Symphonica en binnenkort ook in en rond het Efteling Grand Hotel.