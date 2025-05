Fans

Muziek uit de Disney-parken: fans organiseren muzikale theatervoorstelling in Utrecht

Concertzaal TivoliVredenburg in Utrecht is in november het toneel van een show voor en door Disney-fans. De heren achter de Disney-podcast D-Tales maken hun theaterdebuut met de voorstelling Een Avond Vol Muzikale Magie, waarin de muziek uit de Disney-parken en -films centraal staat.

Presentatoren Ralf Verhoef, Jorn Jokker en Michiel Veenstra vertellen over de muzikale geschiedenis van Disney, aan de hand van anekdotes, verhalen en kijkjes achter de schermen. Disney-pianist Gijs van Winkelhof, die in het verleden optrad in het Disneyland Hotel van Disneyland Paris, zal live Disney-melodieën ten gehore brengen.

"Sinds de eerste verschijning van Mickey Mouse in 1928 is muziek onlosmakelijk verbonden met de magie van Disney", schrijven de initiatiefnemers. De show vindt voorlopig eenmalig plaats op zaterdag 1 november. Vandaag start de kaartverkoop via TivoliVredenburg.



Donateurs

Donateurs kregen voorrang bij het aanschaffen van tickets. D-Tales bestaat sinds 2016. Tot nu toe zijn er 417 afleveringen gemaakt. Veenstra, eerder werkzaam voor NPO 3FM, is tegenwoordig programmaleider en dj bij het alternatieve radiostation Kink.