Disneyland Paris

Foto's: kijk binnen in World Premiere, de vernieuwde overdekte boulevard van Disneyland Paris

Disneyland Paris heeft de overdekte boulevard in het Walt Disney Studios Park heropend na een verbouwing van ruim een jaar. De gigantische loods Studio 1 werd getransformeerd tot World Premiere. Het idee is dat bezoekers een glamoureuze filmpremière in Hollywood bijwonen, onder een sterrenhemel.

Een façade met de naam Disney Theater leidt naar de rest van het park, alsof het publiek letterlijk de film in stapt. Donderdag vond de opening plaats, in het bijzijn van Looopings. Een uitgebreide reportage met bijna vijftig foto's brengt het eindresultaat in beeld. Wat direct opvalt, is dat de straat een stuk ruimer en groener werd.

Gevels aan de rechterzijde zijn vervangen door sfeervolle terrassen, met lampjes, bomen en planten. Snackrestaurant En Coulisse is vervangen door The Hollywood Gardens Restaurant, waar nieuwe burgers op het menu staan. Verder bestaat het assortiment onder meer uit kipnuggets in de vorm van sterren. Bezoekers kunnen een bestelling plaatsen via schermen.



Hollywood Pictures Museum

De souvenirwinkel Les Légendes d'Hollywood is omgebouwd tot Mickey's of Hollywood Boutique, een shop in art-decostijl. Blikvanger is een goudkleurig Mickey-beeld. Op straat liggen sterren van iconische Disney-personages, net als op de beroemde Hollywood Boulevard in Californië. Op de gevel prijken ook de termen Hollywood Jewel Box, Hollywood & Vine Five and Dime, Hollywood Pictures Museum en Buena Vista Gifts.



Binnenkort opent nog een kraampje met de naam Searchlight. Boven de ingang van de boulevard werd een fictieve kantoorruimte gerealiseerd, onder de noemer The Disney Studios. We zien er ramen met silhouetten van kantoren. In plaats van ouderwetse Hollywood-muziek klinkt nu een instrumentale medley van bekende nummers uit Disney-films.



Goedenavond

World Premiere wordt permanent donkerblauw uitgelicht. Omdat het volgens de verhaallijn áltijd avond is, begroeten medewerkers het publiek steevast met "goedenavond", ook overdag. De toiletruimtes werden niet vernieuwd, maar de gang ervoor wel. Die ruimte is nu vormgegeven als een steegje met een fictieve radiostudio. Er zijn verschillende knipogen naar Disney-films en -attracties in verwerkt.