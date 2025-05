Holiday Park Germany

Na kritiek op naamswijziging: Plopsa geeft tekst en uitleg

Een naamsverandering voor het Duitse Plopsa-pretpark Holiday Park leidde de afgelopen weken tot heel wat commotie. Fans van Holiday Park lieten in groten getale weten dat ze niet kunnen wennen aan de nieuwe term Plopsaland Deutschland. In een videoboodschap op social media gaat directeur Bernd Beitz in op die kritiek.

Beitz geeft in twee minuten tijd tekst en uitleg over de beslissing om binnenkort ook in Duitsland de naam Plopsaland te gaan hanteren. Nederlanders en Belgen snappen dat de naam is ontstaan door het samenvoegen van de woorden Plop en Samson, maar Duitsers zijn minder bekend met het klassieke repertoire van Studio 100.

Daarom krijgt de kijker een korte geschiedenisles. Op de achtergrond klinkt een orkestrale versie van het Samson-lied De Wereld is Mooi. Beitz legt uit dat Studio 100 dus niet alleen pretparken exploiteert, maar bijvoorbeeld ook veel internationale animatiestudio's runt.



Zelfstandigheid

Hij staat eveneens stil bij de keuze voor 'land' in plaats van de oude benaming 'park'. "Dit roept veel meer magie op." Het woord 'Deutschland' moet dan weer het regionale karakter en de zelfstandigheid van de Duitse Plopsa-vestiging benadrukken.



De naamswijziging wordt doorgevoerd op zaterdag 28 juni. Holiday Park hoort sinds 2010 bij de Vlaamse parkengroep. Het is vooralsnog het enige park buiten de Benelux dat volledig door Plopsa uitgebaat wordt.