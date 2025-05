Marveld Recreatie

Nieuw pretpark Bommelwereld werkt toe naar opening: eerste vacatures staan online

Het nieuwe Nederlandse pretpark Bommelwereld is aanbeland in een volgende fase: het zoeken naar personeel. De opening van het overdekte attractiepark vindt naar verwachting in oktober plaats. Deze maand start het werven van medewerkers voor verschillende afdelingen.

"De laatste attractie wordt geplaatst en Rommeldam krijgt vorm", schrijven de initiatiefnemers op social media. Rommeldam is het fictieve plaatsje uit de stripverhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes, de mascottes van het park. "De komende maanden worden de puntjes op de i gezet en werken wij toe naar de opening."

Daar zijn echter ook voldoende werknemers voor nodig. Geïnteresseerden worden doorverwezen naar werkenbij.bommelwereld.nl, waar een overzicht van de actuele vacatures te vinden is. Ze zijn verdeeld in drie categorieën: attracties, horeca-retail en animatie.



67 jaar oud

Bommelwereld biedt zowel contracten op fulltime- als op parttimebasis, met een salaris op basis van de cao dagrecreatie. Daarnaast wordt expliciet gezocht naar jonge vakantiewerkers en pensionado's van minimaal 67 jaar oud: mensen die "nog lang niet klaar zijn om achter de geraniums te gaan zitten".



Men spreekt over "de unieke kans om deel uit te maken van de opstart van Bommelwereld". Geïnteresseerden kunnen hun cv mailen naar info@bommelwereld.nl. Bommelwereld, gelegen in de Gelderse stad Groenlo, is onderdeel van het bestaande vakantiepark Marveld Recreatie.