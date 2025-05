Efteling

Hotelgasten Efteling mogen brandalarm vanmiddag negeren

Gasten van het Efteling Wonder Hotel hoeven vanmiddag niet te reageren op een brandalarm. In het hotelcomplex vindt vandaag een oefening plaats voor de bedrijfshulpverlening. Als onderdeel daarvan kan het alarm afgaan.

Normaal gesproken moeten hotelgasten dan zo snel mogelijk op straat staan. Dit keer mag het geloei genegeerd worden. Dat valt te lezen op een drietalig pamflet dat in het hotel is opgehangen.

"Vandaag zal er tussen 13.00 en 15.00 uur een bhv-oefening plaatsvinden", luidt de uitleg. "Dit betekent dat het brandalarm in deze periode af zou kunnen gaan. Je hoeft hier niet op te reageren."



Verbouwing

Efteling Wonder Hotel is de nieuwe naam van het oude Efteling Hotel, dat vorige maand heropende na een maandenlange verbouwing van de benedenverdieping. De indeling van het pand ging volledig op de schop.