Efteling

Stoomtrein Efteling is sinds vorige week elektrisch, maar deze week staat de trein weer stil

Een ritje maken in de vernieuwde elektrische trein van de Efteling? Dat is op dit moment niet mogelijk. Vorige week presenteerde het attractiepark een eerste locomotief die op een accu rijdt in plaats van op steenkolen. Nu staat de Stoomtrein alweer stil. De aanleiding staat echter los van de ombouw.

Er vinden namelijk werkzaamheden plaats op en rond het spoor achter het nieuwe Efteling Grand Hotel. In het gebied bevindt zich een grote overkapping, op enkele meters afstand van de spoorlijn. Na het verwijderen van houten bouwschuttingen worden daar de puntjes op de i gezet.

Om die reden is de Stoomtrein sinds maandag 12 mei buiten gebruik. Volgens de openbare onderhoudskalender op de Efteling-website blijft de attractie dicht tot zaterdag 17 mei. In dezelfde periode is ook vliegende tempel Pagode dicht voor gepland onderhoud. Die attractie gaat naar verwachting eind mei weer open.



Nostalgisch

Hoewel één van de drie operationele locomotieven nu elektrisch rijdt, blijft men de term Efteling Stoomtrein Maatschappij hanteren. Showeffecten als rook moeten de suggestie wekken dat de beleving nog steeds nostalgisch is. Op een later moment zullen ook de twee andere locs getransformeerd worden.