Eindhoven Zoo

Goed nieuws uit Eindhoven Zoo: ontsnapte lynx is weer terecht

Het team van Eindhoven Zoo kan opgelucht ademhalen. Een jonge lynx die vorige week ontsnapte, is weer teruggevonden. Dat gebeurde bijna een week na zijn vermissing, in een bos op zo'n 800 meter van het Brabantse dierenpark.

Het roofdier was eerder al op die plek gezien. "Daarom was er een wildcamera opgehangen", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Toen uit beelden bleek dat hij regelmatig terugkwam, is toestemming gevraagd om hier een vangkooi te plaatsen."

Daar werd hij maandagavond, net voor middernacht, in gevonden. Het mannetje van nog geen jaar oud zal binnenkort worden onderzocht door een dierenarts. Hij verblijft de komende tijd nog achter de schermen om bij te komen.



Ouders

Daarna wordt hij herenigd met zijn ouders, die niet zijn ontsnapt. Eindhoven Zoo werd bij de zoektocht geholpen door de politie en omwonenden. "We bedanken iedereen voor hun hulp", zegt de voorlichtster.