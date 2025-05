Walibi Belgium

Nieuwe lekkernij in Walibi Belgium: de wafelburger

Een kipburger, maar dan op een wafel in plaats van op een broodje. Die lekkernij wordt sinds kort geserveerd in Walibi Belgium. In een filmpje op social media laat het pretpark zien hoe de snack gemaakt wordt. Dat begint met het doorsnijden van een klassieke Belgische wafel.

Vervolgens worden er saus, sla, gekaramelliseerde uien en drie gefrituurde kipstukken aan toegevoegd. Het pretpark beschrijft de delicatesse als "de perfecte mix tussen Belgische wafel en burger".

De Waffle Burger is verkrijgbaar bij Western Fries, het horecapunt bij de ingang van het vernieuwde themagebied Dock World. De video geeft ook een tip voor een zitplek om de wafelburger op te eten, namelijk het uitkijkplatform bij de nieuwe achtbaan Mecalodon. Voorheen bevond zich daar het station van de boottocht Gold River Adventure.