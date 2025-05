Efteling

Video: Efteling presenteert nieuw sprookje De Prinses op de Erwt aan het grote publiek

De Efteling heeft vanochtend een nieuwe prinses verwelkomd. In het Sprookjesbos vond een speciale ceremonie plaats ter gelegenheid van de komst van het nieuwe sprookje De Prinses op de Erwt. Bezoekers zien hoe de prinses ligt te woelen op acht heen en weer deinende matrassen.

Ze kan niet slapen omdat onder de matrassen een erwtje werd verstopt. De uitbeelding is gesitueerd aan de rand van het bos, in de buurt van het Efteling Grand Hotel. Tussen de Trollenkoning en de put van Vrouw Holle verscheen een paviljoen dat dient als een koninklijke dependance van het nieuwe hotelgebouw.

Voor het huisje staat een lantaarn met een sleutel eraan. Daar zit een kussentje met een erwt in. Het element verdwijnt naar beneden als passanten aan de sleutel draaien. Vervolgens gaat het onderste matras een stukje omhoog en zien toeschouwers dat de erwt daar is neergelegd.



Verre oosten

De koningsdochter zelf werd vormgegeven als een verslonsd meisje, van Indiase komaf. Dat wordt verder niet benoemd in het verhaal: men maakt alleen duidelijk dat het hoofdpersonage van ver komt. De link met het verre oosten is volgens de Efteling logisch, omdat sprookjesschrijver Hans Christian Andersen zich liet inspireren door oosterse vertellingen.



In plaats van een klassieke gesproken tekst is een poëtisch lied te horen, gezongen door de Vlaamse zangeres Geike Arnaert. De moraal van het verhaal: kwetsbaarheid is je kracht. "Zoals je bent, is hoe ik je zie", klinkt het onder meer. "Geen mantel of kroon, geen symfonie. 't Is je zachte blik, je oprechte stem. Jouw goedheid van binnen maakt jou wie je bent."











Echte schoonheid

De fijngevoeligheid van de prinses blijkt uiteindelijk haar kracht te zijn, zegt Efteling-directielid Koen Sanders erover. "Echte schoonheid zit van binnen. En zo verbindt de Efteling door de kracht van verhalen, ook met dit 31e sprookje." Het was zes jaar geleden dat er een verhaal werd toegevoegd aan het bos.



Bij de klokgevel prijkt een beeldje van een kamerdienaar. Ontwerper Sander de Bruijn liet zich voor zijn outfit inspireren door de personeelskleding die hij droeg toen hij in 1998 bij de Efteling begon.



Touw

Het interieur van het huisje bevat verschillende verwijzingen naar schrijver Andersen. Zo is er knipkunst zichtbaar, één van zijn hobby's. Ook hangt er een touw. Het is bekend dat Andersen nooit op pad ging zonder touw. Een windvaan toont een beeltenis van een hert en de Brabantse vlag.



In een sprookjesboek naast het tafereel wordt het verhaal als volgt samengevat: "Voor de poort van het paleis stond een meisje in een gerafelde jurk, doorweekt van de regen. Ze zei dat ze een prinses uit een ver land was. De koningin geloofde het druipende kind niet. Ze liet een logeerbed klaarmaken met een hoge stapel matrassen, waaronder ze een klein erwtje verstopte. Alleen een echte prinses zou de erwt voelen. De volgende morgen verklaarde het meisje dat ze geen oog had dichtgedaan vanwege iets hards onder de matras. Ze was dus toch een echte prinses..."