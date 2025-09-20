Pairi Daiza

Gibbons slingeren straks boven olifanten in dierentuin Pairi Daiza

VIDEO In de Belgische dierentuin Pairi Daiza worden geelwanggibbons en Aziatische olifanten binnenkort in één gebied gehouden. Het dierenpark heeft het bestaande olifantenperk aangepast met hoge palen, touwen en verwarmde schuilhutten, zodat de apen zich boven de kudde kunnen verplaatsen. Daarmee ontstaat een combinatie die uniek is in Europa.

Drie gibbons mochten deze week voor het eerst hun nieuwe klimroutes testen. Ze slingeren op hoogte door het verblijf, terwijl bezoekers straks zowel apen als olifanten tegelijk kunnen bewonderen. Voorlopig blijven de gibbons nog apart, maar na een gewenningsperiode keren de olifanten terug in hun gebied.

Volgens Pairi Daiza is het ontwerp volledig gericht op dierenwelzijn en veiligheid. De constructies stimuleren slinger- en klimgedrag bij de gibbons, terwijl er ook rekening is gehouden met de olifanten. "Na enkele dagen van minder succesvolle pogingen hebben onze drie gibbons eindelijk het grote avontuur gestart", meldt het park op social media.