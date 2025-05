Efteling

Youtuber met miljoen volgers kraakt Efteling-restaurant af: 'Dit kán toch niet?'

Een bekende Nederlandse youtuber is geen fan van een nieuw Efteling-restaurant. Stefan de Vries, goed voor ruim een miljoen volgers, verbleef onlangs in het vernieuwde Efteling Wonder Hotel met influencer Julia Heetman. Daar besloten de twee een hapje eten in Restaurant Saga. Het werd geen succes.

In een zeventien minuten durende vlog is te zien hoe de twee eerst behoorlijk lang moeten wachten voordat ze een plekje krijgen. Vervolgens komt entertainer Juul Verreweg voorbij. "Zou je liever dat in je restaurant hebben, of op tijd geholpen worden?", sneert De Vries cynisch.

De sfeer wordt niet veel beter als het YouTube-duo een matige plek krijgt toegewezen, weggestopt in een hoekje bij spelende kinderen. Heetman: "Ja, dit vind ik irritant. Terwijl, we zitten godverdomme in de suite." Drie kwartier later is het eten er nog steeds niet. "Duurt erg lang", verzucht De Vries.



Tortilla

De eerste maaltijd - een taco - kan de videomaker niet bekoren. "Ik denk dat ik ze zelf beter zou kunnen maken", zegt hij. "Sorry, maar je kunt er gewoon letterlijk mee frisbeeën", merkt Heetman bij het zien van haar tortilla. "Je moet niet met eten spelen, maar dit kán toch niet?"



Andere gerechten bevielen beter, maar het eindoordeel is allesbehalve positief. "Nee, dit was gewoon niet goed, dit was gewoon niet goed", vertelt De Vries als hij terug in de suite is. "Het was gewoon niet goed, ja, sorry." Zijn kamergenoot: "Het was niet lekker."



Verkennen

Het Efteling Wonder Hotel heropende bijna een maand geleden na een grote verbouwing. De volledige benedenverdieping ging op de schop. Bij het verkennen van het hotel merken de twee op dat er weinig te beleven valt. "Volgens mij: los van het restaurant en dat winkeltje aan het begin... Is er eigenlijk niks."