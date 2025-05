Disneyland Paris

Disneyland Paris presenteert zitgelegenheid in Star Wars-stijl: Lounge Lightspeed

Disneyland Paris realiseert een nieuwe zitgelegenheid in de stijl van Star Wars. Op een verhoging in parkdeel Discoveryland opent eind deze maand een overdekt terras met de naam Lounge Lightspeed. Bezoekers kunnen er verschillende Star Wars-personages tegenkomen, waaronder de nieuwe BDX-droids.

De interactieve robotjes lopen sinds 4 mei rond in Disneyland. Men had aangekondigd dat de op afstand bestuurbare mini-animatronics aanwezig zouden zijn tot en met zaterdag 24 mei. Nu blijkt dat ze daarna ook nog te ontmoeten zijn. Lounge Lightspeed opent op zaterdag 31 mei.

Het terras bevindt zich straks boven meet-and-greet-locatie Starport, onder een levensgroot X-wing-ruimteschip. Disney spreekt over "een chic, seizoensgebonden buitenterras" dat zorgt voor "een unieke en ongekende ervaring". Er is plek voor ongeveer vijftig bezoekers.



Star Tours

Er werd een achtergrondverhaal aan gekoppeld dat samenhangt met vliegsimulator Star Tours. Het idee is dat ruimtereizigers kunnen ontspannen met een drankje en een snack voordat ze beginnen aan hun vlucht.



"Bij het bestellen aan de bar zullen gasten mogelijk ook een bekende kleine droid herkennen die wacht om naar de fabriek te worden gestuurd voor herprogrammering", laat Disney weten. De door Coca-Cola gesponsorde lounge blijft geopend tot en met woensdag 17 september, van 13.00 tot 22.00 uur.